Строительство жилья, проведение газопровода: в Гомеле проходит форум по устойчивому развитию региона

Региональный форум организован в рамках действующего под эгидой ПРООН проекта по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Участие в нем приняли представители органов власти, учебных заведений, общественных организаций и других заинтересованных ведомств.





Формат мероприятия в полной мере отвечает реалиям времени. Из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось прибегнуть к гибридной форме. Часть участников находилась в зале, другие поддерживали связь с ними с помощью видеотрансляции. Впрочем, продуктивной работе и обсуждению заявленных тем это не помешало. В повестку вошли проекты, касающиеся экономики, социальной сферы, культуры и экологии. Например, студент ГГУ им. Ф. Скорины Иван Ризевский, имеющий статус молодежного посла ЦУР, озвучил идеи по строительству мусоросжигательной станции. При всей кажущейся непрезентабельности объекта он мог бы выступить альтернативным источником энергии.





В отдельную категорию можно выделить проекты, так или иначе затрагивающие вопросы развития территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС. Докладчики презентовали научные подходы к разработке и функционированию Чернобыльской инвестиционной платформы. Ее же предлагается использовать как механизм содействия региональному развитию.





Попутно стоит отметить результативность и масштабы инвестиций, уже вложенных государством в развитие пострадавших районов. Благодаря этому уже построены птицефабрика в Ветковском районе, молочно-товарная ферма в ОАО «Брагинка» Брагинского района и еще одна строится в Хойникском. Также средства направлялись на строительство нового корпуса областной детской больницы в Гомеле, на реконструкцию школ и детских садов.





– Сегодня в регионе реализуется шестая по счету республиканская программа, – отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский. – Если первая программа больше касалась восстановления территорий, ныне в приоритете – их социально-экономическое развитие. Деньги вкладываются в производственные объекты, строительство жилья, проведение газопровода, развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры. Это способствует созданию новых рабочих мест и общему улучшению состояния экономики данных районов. В этом направлении мы намерены двигаться и дальше.



