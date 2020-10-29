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  2. Строительство железнодорожного терминала в “Великом камне” планируют завершить в 2021 году

Строительство железнодорожного терминала в “Великом камне” планируют завершить в 2021 году

Об этом говорили во время переговоров руководства СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» с компанией China International Marine Containers Co., Ltd (далее – компания CIMC), а также с китайской компанией Tanda в Шеньчжэне. Информация о прошедшем мероприятии размещена на официальном сайте индустриального парка.


В рамках переговоров с компанией CIMC стороны обсудили пути развития всестороннего сотрудничества в сфере логистических услуг и производства контейнеров. Оно будет наиболее актуально на фоне возрастающей потребности после окончания строительства железнодорожного терминала в парке в 2021 году, который даст возможность рейсу Китай – Европа напрямую добираться до парка.

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC) – это китайская промышленная компания, которая производит морские контейнеры, прицепы, портовое и авиационное оборудование, строительную и погрузочную технику, морские бурильные платформы и другое промышленное оборудование. Она является крупнейшим в мире производителем морских контейнеров и полуприцепов.

Также состоялись переговоры с китайской компанией Tanda, где стороны рассмотрели возможности ведения совместной исследовательской деятельности, а также выход на рынки Европы и ЕАЭС. 

Компания Tanda – это высокотехнологичное предприятие национального уровня, которое занимается исследованиями и разработками, а также производством, продажей и обслуживанием противопожарного оборудования и оборудования пожаротушения на базе технологии интернета вещей. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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