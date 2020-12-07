Строительство стадиона «Динамо-Юни» завершится в первом квартале 2021 года

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Предполагается, что первые матчи он примет будущей весной.– рассказалСтадион рассчитан примерно на 5 тысяч зрительских мест. Самая большая Западная трибуна уже оборудована сиденьями, для оснащения двух боковых заключены договоры на поставку с одним из белорусских предприятий.В пространстве под Западной трибуной разместятся раздевалки для спортсменов, медицинские кабинеты, кабинеты допинг-контроля, наверху будет работать кафе. Под Северной трибуной оборудуют помещения для хранения спортивного инвентаря, обеспечения технических нужд объекта. А в Южной будет действующая на базе клуба футбольная академия для обучения юных спортсменов. Предусмотрены и жилые комнаты для иногородних учащихся, учебные классы, помещение для приема пищи. Сейчас юные футболисты проживают в арендуемых у одного из столичных вузов комнатах общежития. Переезд в новые помещения стадиона позволит жить и тренироваться в одном месте.Реконструкция стадиона «Динамо-Юни» осуществляется при поддержке государства.