Принадлежащий футбольному клубу «Динамо-Минск» стадион на ул. Вышелесского планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, сообщает «Минск-Новости».
Фото: minsknews.by
Предполагается, что первые матчи он примет будущей весной.
–Спортивный объект включает в себя три поля. Основное имеет искусственное покрытие с функцией подогрева – можно будет проводить тренировки и матчи при любой погоде. Два других поля меньше и предназначены для тренировочного процесса, – рассказал глава администрации Фрунзенского района Минска Cергей Шкрунднев.
Стадион рассчитан примерно на 5 тысяч зрительских мест. Самая большая Западная трибуна уже оборудована сиденьями, для оснащения двух боковых заключены договоры на поставку с одним из белорусских предприятий.
В пространстве под Западной трибуной разместятся раздевалки для спортсменов, медицинские кабинеты, кабинеты допинг-контроля, наверху будет работать кафе. Под Северной трибуной оборудуют помещения для хранения спортивного инвентаря, обеспечения технических нужд объекта. А в Южной будет действующая на базе клуба футбольная академия для обучения юных спортсменов. Предусмотрены и жилые комнаты для иногородних учащихся, учебные классы, помещение для приема пищи. Сейчас юные футболисты проживают в арендуемых у одного из столичных вузов комнатах общежития. Переезд в новые помещения стадиона позволит жить и тренироваться в одном месте.
Реконструкция стадиона «Динамо-Юни» осуществляется при поддержке государства.
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Строительство стадиона «Динамо-Юни» завершится в первом квартале 2021 года
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