Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания обозначил ряд вопросов, которые требуют особого внимания городских служб, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
По итогам недавнего посещения предприятия «МАПИД» Главой государства перед строительной отраслью столицы поставлен ряд задач. Предстоит подготовить план мероприятий по их выполнению. Речь идет о развитии усадебной застройки, загрузке строительных предприятий, обеспечении их участками для возведения объектов.
Что касается подготовки к зиме, все жилищно-эксплуатационные участки столицы уже получили паспорта готовности жилфонда к осенне-зимнему периоду. Товарищества собственников и ЖСПК должны завершить этот процесс до конца текущей недели. Необходимо проконтролировать, все ли работы по подготовке жилья к зиме выполнены в полном объеме, а также обеспечить своевременное окончание ремонта теплотрасс. Должны быть обозначены крайние сроки выполнения работ на инженерных сетях, чтобы столица не оставалась в раскопках круглый год.
В рамках осеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению Минска необходимо навести порядок в промышленных массивах, таких как район улицы Селицкого, Стебенева и других.
Особое внимание следует уделить качеству питания учащихся. Предстоит оценить ассортимент блюд, если необходимо, расширить его.
Кроме того, поставлена задача проанализировать загрузку музыкальных, художественных и других творческих кружков и секций. Также необходимо оценить востребованность каждого творческого направления и актуальность существующих программ обучения.
Фото: архив БЕЛТА
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Строительство, подготовка к зиме и школьное питание – на особом контроле руководства Минска
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