Строительство моста через железную дорогу в Колодищах планируют завершить к 2024 году

На это обратил внимание заместитель председателя Колодищанского сельисполкома Григорий Зельманчук, пишет БЕЛТА.
Строительства моста на железнодорожном переезде местные жители ждут давно, вопрос несколько раз поднимался на разных уровнях. Каждый день людям приходится стоять в пробках на перегоне, чтобы пропустить поезда. Проблема особенно ощутима утром и вечером, когда люди едут на работу и возвращаются с работы домой.
– Проект моста готов. Объект начинали возводить, была выполнена часть земельных работ (выторфовка и насыпь), но строительство было приостановлено из-за недостатка финансирования. Вместе с этим в декабре в Колодищах прошла встреча местного актива с председателем Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергеем Сивцом. На встрече подняли тему возведения моста. Нам сообщили, что он включен в программу строительства. Сроки реализации проекта выпадают на 2022–2024 годы, – подчеркнул Григорий Зельманчук.
Отмечается, что возведение моста проводится за счет средств областного бюджета. В ближайшее время планируется установка на объекте мостовых свай.