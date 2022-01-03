Строительство моста через железную дорогу в Колодищах планируют завершить к 2024 году

Строительства моста на железнодорожном переезде местные жители ждут давно, вопрос несколько раз поднимался на разных уровнях. Каждый день людям приходится стоять в пробках на перегоне, чтобы пропустить поезда. Проблема особенно ощутима утром и вечером, когда люди едут на работу и возвращаются с работы домой.– подчеркнул Григорий Зельманчук.Отмечается, что возведение моста проводится за счет средств областного бюджета. В ближайшее время планируется установка на объекте мостовых свай.