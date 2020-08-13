Строительство дорог и комфортное проживание: помощник Президента Маркевич пообщался с жителями Жабинковского района

Больше десяти вопросов от жителей Жабинковского района поступило во время прямой телефонной линии и личного приема, которые провел в четверг в местном райисполкоме помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Две жительницы деревни Пруска просили содействия в асфальтировании проселочной дороги между деревнями Пруска и Большие Яковчицы. Выяснилось, что придется немного подождать. В ближайшую пятилетку в планах – асфальтирование дорог, соединяющих Большие Яковчицы с деревнями Вежки и Залузье.

– Тема асфальтирования сельских дорог – одна из самых актуальных во время общения с людьми, – заметил позже Анатолий Маркевич. – Не всегда, к сожалению, ту или иную ситуацию можно разрешить быстро. Есть программы, в соответствии с которыми работают райисполкомы, но теме второстепенных дорог на уровне государства уделяется большое внимание.

Жильцы домов одного из новых микрорайонов Жабинки пожаловались на шум и мусор от тех, кто отоваривается в ночном магазине неподалеку расположенной АЗС. Анатолий Маркевич созвонился с руководителем предприятия –собственника автозаправочной станции. Решение об ограничении работы магазина на АЗС будет принято в ближайшее время после изучения ситуации.

Поднимались также вопросы обслуживания многоквартирного дома, кредитования строительства хозпостроек, газификации и др. По одним были даны разъяснения, другие, требующие более углубленного изучения, взяты на контроль.

Фото Светланы КИСЛОЙ