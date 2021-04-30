Кочанова посетила ОАО «Нафтан»

Наталья Кочанова подчеркнула, что цель сегодняшней поездки – проконтролировать ход строительства основных объектов комплекса., – отметила спикер.К настоящему времени, по ее мнению, выполнен значительный объем работ., – констатировала Наталья Кочанова. Спикер также подчеркнула важность проекта для Беларуси:О реализации проекта доложил генеральный директор «Нафтана» Андрей Сойко. По его словам, строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования в ОАО «Нафтан» планируется завершить в мае, пусконаладочные – в конце сентября. Отдельные работы по пусконаладке оборудования уже ведутся. Первую партию продукции заводчане намерены получить в декабре. Все работы идут в графике.Вопросы, касающиеся проекта и экономической ситуации предприятия спикер обсудила на рабочем совещании с участием главы КГБ Ивана Тертеля, руководства концерна «Белнефтехим», завода и заинтересованных лиц.Как сообщили на предприятии, для ОАО «Нафтан» 2021 год очень важный. В активной стадии находится завершение строительства комплекса замедленного коксования. Реализация проекта и всей программы масштабной модернизации позволит предприятию увеличить глубину переработки нефти до уровня 90% (сейчас она достигает 75%), выход светлых нефтепродуктов до уровня 65% и снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, благодаря работе комплекса замедленного коксования позволит в значительной мере компенсировать влияние налогового маневра, проводимого в Российской Федерации, в результате которого сырье для ОАО «Нафтан» будет поставляться с 2025 года по мировым ценам.После завершения всех намеченных планов предприятие сможет решать ряд важных задач: увеличивать объем производства моторных топлив, поставлять на рынок белорусский нефтяной кокс, а благодаря глубокой переработке нефтяных остатков повысить энергоэффективность технологических процессов и оптимизировать эксплуатационные затраты.Ввод нового объекта – это неоспоримый экономический эффект, оптимизация эксплуатационных затрат. К тому же с пуском установки «Нафтан» обеспечит импортозамещение элементарной серы для предприятий страны («Гомельского химического завода» и ОАО «Гродно Азот»), которую они ранее покупали за границей. На объекте применяются самые современные европейские технологии, аналогичные установки эксплуатируются в Швеции, Польше, Италии, Бельгии, Болгарии, ОАЭ.Строительство объектов комплекса ведется с использованием импортных технологий и оборудования.ОАО «Нафтан» – одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий страны. Здесь трудится более 10 тысяч человек. Реализация инвестиционного проекта «Строительство комплекса замедленного коксования» способствовала созданию более 400 новых рабочих мест в ОАО «Нафтан». Первенец отечественной нефтехимии имеет топливно-масляно-ароматический технологический профиль. Ассортимент продукции завода включает около 70 наименований. Это автомобильные бензины, дизельные топлива, топливо для реактивных двигателей, котельные топлива, топочный мазут, широкий ассортимент смазочных масел, нефтяные битумы и растворители, индивидуальные ароматические углеводороды и др. Рынки сбыта продукции охватывают более 30 стран. ОАО «Нафтан» обладает обширной системой резервуарных парков, эстакад для приема сырья и отгрузки нефтепродуктов, развитой транспортной сетью.Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» также реализует ряд проектов, направленных на модернизацию существующих мощностей, снижение затрат на производство и освоение выпуска новой продукции. Важнейший из запланированных проектов – строительство новой этилен-пропиленовой установки ЭП-200, реализация которого позволит существенно снизить энергетические затраты, а также загрузить свободные мощности по полимеризации этилена и получить дополнительный объем пропилена, решив задачу его импортозамещения. Продукция «Полимира» – полиэтилен высокого давления, акриловое волокно, продукты органического синтеза, углеводородные фракции, малотоннажная химия, различные потребительские товары.Еще одним важным мероприятием рабочей поездки Натальи Кочановой стала встреча с педагогическим активом Полоцка и Новополоцка, во время которой спикер обозначила основные задачи и акценты в работе с молодежью, а также обсудила актуальные темы, касающиеся данной сферы, в том числе внесенный на рассмотрение в Палату представителей Кодекс об образовании., – отметила в разговоре с журналистами спикер.