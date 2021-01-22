Стрим с церемонии награждения республиканской «Молодежной премии 2020»

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«Молодежная премия 2020» собирает в Минске лучших молодых белорусов, которые своими достижениями в области культуры, искусства, науки, спорта, индустрии фото, моды и красоты, блогосферы и др. заявили о себе в 2020 году. Лонг-лист «Молодежной премии 2020» составил 2300 заявок. Наибольшее количество заявок поступило от спортсменов и музыкантов. Имена победителей в основных номинациях: Sport, Science, Music, Dance, Production, Extreme, Photo и дополнительных special (Fashion, Blog и YouthUnion) станут известны во время церемонии награждения победителей второй «Молодежной премии», которая погрузит гостей и участников праздника в атмосферу космоса, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. К слову, в этом году у Премии появились имя, голос и даже собственный сайт, сама же Sky (имя «Молодежной премии») предстанет перед зрителями виртуальной соведущей мероприятия. Присоединяйтесь к трансляции на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим и другими нашими видео в социальных сетях!