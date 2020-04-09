Стрим с главой Минздрава, план по профилактике COVID-19 в Минске и полуфиналы футбольного Кубка. Главное за среду

Главные новости и события прошедшего дня — в дайджесте sb.by.

Политика и экономика

Евразийский межправсовет рассмотрит меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19. Заседание пройдет 10 апреля в формате видеоконференции, хотя первоначально встречу премьер-министров стран ЕАЭС планировалось провести в Минске.

Палата представителей рассмотрит поправки в закон о здравоохранении. Они коснутся вопросов цифровизации в здравоохранении, в частности выдачи электронных рецептов. Также будет обсуждена возможность аккредитации медучреждений.

За первые два месяца 2020 года экспорт сельхозпродукции из Беларуси вырос на 9,7%. Наша страна поставляла продовольствие в 73 страны.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и рабочий комитет китайской ассоциации малых и средних предприятий по проекту «Пояс и путь» подписали меморандум о намерениях по стратегическому сотрудничеству сроком на пять лет.

На Брестчине и Гомельщине завершен сев ранних яровых и зернобобовых. По состоянию на утро 8 апреля из 860,9 тысячи гектаров, отведенных под ранние яровые и зернобобовые, засеяно 567 тысяч.

Американский сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Таким образом, на предстоящих в ноябре выборах соперником Дональда Трампа от Демократической партии станет бывший вице-президент США Джо Байден.

Журнал Forbes назвал самого богатого человека в мире. Им третий год подряд остается основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 113 млрд долларов.

Мировые цены на нефть выросли 8 апреля в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи. Утром стоимость Brent повышалась на 2,51% до 32,67 доллара за баррель, а к позднему вечеру ускорила рост на 6,2% до 33,84 доллара за баррель.

Ситуация с COVID-19

По состоянию на 8 апреля на стационарном лечении в нашей стране находятся 976 пациентов с коронавирусом, 77 человек выздоровели, 13 пациентов умерли, при этом за прошедшие сутки смертельных случаев не зафиксировано.

Национальный пресс-центр провел стрим, в ходе которого министр здравоохранения Владимир Караник, а также специалисты и врачи, работающие сейчас «на передовой», ответили на наиболее актуальные и распространенные вопросы о COVID-19.

В частности, глава Минздрава сообщил, что в Беларуси прорабатывается вопрос введения административной ответственности за нарушение условий самоизоляции, рекомендовал верующим отказаться от целования икон и крестов, заверил, что отказов в госпитализации в Витебске в связи с отсутствием мест в больницах не было и не предвидится, объяснил, почему Минздрав перестал давать статистику по коронавирусу с разбивкой по районам, а также заявил, что до конца этой недели белорусские предприятия должны выйти на производство миллиона масок в сутки.

В Минске утвердили план мероприятий по профилактике ОРИ и коронавируса. Меры, которые содержатся в плане, обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования на территории столицы. Кстати, в Мингорисполкоме рассказали, сколько людей находится в самоизоляции в столице. Спойлер: 15% из них нарушают этот режим.

Китай передал Беларуси сертификаты на безвозмездно предоставляемые Беларуси для борьбы с инфекцией COVID-19 медицинские изделия. Их передача состоялась на встрече посла Беларуси в КНР Николая Снопкова с гендиректором транспортно-логистического подразделения China Merchants Group Сун Дэсином и председателем правления ее дочерней корпорации Sinotrans Limited Ли Гуаньпэном.

Белорусская компания «ЭНЕРГО-ОИЛ» закупила в Китае 50 тысяч тестов на коронавирус. Кроме того, она намерена приобрести 10 аппаратов ИВЛ. Все это будет передано Минздраву.



Министерство иностранных дел оказало помощь в возвращении домой почти 6400 гражданам. В частности, накануне из Польши на автобусах, которые были организованы при содействии белорусского посольства, вернулись 48 человек.

Федерация профсоюзов Беларуси начала выплаты материальных компенсаций медработникам, которые находились в контакте с больными коронавирусом и сами подверглись этому заболеванию. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

Белорусский союз женщин открывает благотворительный счет для помощи в борьбе с коронавирусом и таким образом дает старт масштабной акции «Марафон поддержки».

Витебское Конструкторское бюро «Дисплей» выпустит тысячу прозрачных щитков, которые защитят медиков при общении с пациентами. Похожие изделия используют хирурги и стоматологи.

Организации Белкоопсоюза сшили 33 тысячи масок. В основном они сделаны из бязи, а также ситца и марли. Их ориентировочная потребность только для собственных нужд — 180 тысяч.

Коллектив средней школы № 1 городского поселка Лиозно также решил внести посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Вот уже несколько дней здесь работает швейная бригада по изготовлению индивидуальных средств защиты.

Носить или не носить медицинские маски — в обществе к единому мнению пока не пришли. Одни говорят, что носить их не имеет смысла, она от вируса не защитит, а другие не стесняются надевать ее в людных местах, даже если абсолютно здоровы. Как быть? Мы задали пару насущных вопросов о ношении масок Ирине Миланович, заместителю главврача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Сегодня многие пожилые люди, прислушавшись к советам медиков, стараются выходить на улицу как можно реже. Вместе с 83-летним Александром Марковичем Фельдманом мы протестировали удобный сервис сети аптек «Белфармация» — заказали препараты онлайн и посчитали, сколько времени это занимает.

Правительство определило перечень мер, призванных предотвратить завоз и распространение COVID-19. Особое внимание в документе уделено работе транзитных международных перевозчиков. Им предписано передвигаться только по республиканским автодорогам из утвержденного списка. Что же реально изменилось в работе дальнобойщиков?

Некоторые страны Европы начинают смягчать карантинные меры. Так, в Норвегии с 20 апреля начнут работать детские сады, а в Австрии уже с 14 апреля вновь откроются небольшие магазины. В Испании же рассчитывают начать возвращение к нормальной жизни после 26 апреля.

Общество

Иудеи 8 апреля начали празднование Песаха — центрального иудейского праздника в память об исходе евреев из Египта. Верующих иудейской конфессии с Песахом поздравил Президент Беларуси, отметивший, что этот праздник более трех тысячелетий является символом стремления к свободе.

Минобразования утвердило сроки вступительной кампании. В этом году с 16 по 21 июля вузы будут принимать документы от тех, кто претендует получать высшее образование за счет бюджетных средств.

В Минской области в рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне стартует трудовая акция «Миллионы молодых деревьев — родной Минщине!».

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с экологическими общественными объединениями накануне Радуницы в очередной раз рекомендует верующим отказаться от пластиковых цветов на кладбищах.

Национальная академия наук Беларуси проводит широкий спектр исследований, в том числе в области гуманитарных наук, включая историю, философию, социологию, культуру, язык и литературу, экономику. О новейших достижениях и наработках в этой и других сферах мы попросили рассказать председателя президиума НАН академика Владимира Гусакова.

Происшествия

В Беларуси введен запрет на посещение лесов уже в 13 районах, при этом пожароопасная обстановка продолжает ухудшаться. Так, в Гомельской области крупные лесные пожары полыхают в Лельчицком, Чечерском и Наровлянском районах. А сотрудники Государственной службы Украины по ЧС остановили распространение лесного пожара внутри зоны отчуждения у Чернобыльской АЭС.

Мотоциклист насмерть сбил подростка в Щучинском районе. ДТП произошло на пешеходном переходе в агрогородке Василишки.

Житель Узденского района погиб от удара током во время рыбалки. Энергетики напоминают, что рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна.

Спорт

В условиях пандемии коронавируса белорусский футбол — единственная отдушина для любителей спорта со всего мира. В среду болельщики наблюдали за первыми матчами полуфинала Кубка страны: «Славия» одолела БАТЭ, а брестское «Динамо» выиграло у «Шахтера».

А Федерация хоккея Беларуси приняла решение приостановить с 8 апреля открытое первенство страны среди юниоров и юношей и республиканские соревнования среди юношей на неопределенный срок.

Культура

Театральная неделя с «СБ» в среду продолжилась спектаклями «Золотое сердечко» и «Семейный портрет с посторонним». Театральный марафон продолжится трансляцией детского спектакля «Три поросенка» уже сегодня в 12.00.

Несколько тысяч артефактов обнаружены во время раскопок в Беловежской пуще. Одна из уникальных находок — клад из 10 кремниевых нуклеусов.



Американская певица Леди Гага устроит благотворительный концерт в поддержку фонда ООН по борьбе с COVID-19. В нем примут участие такие звезды, как Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер, Билли Айлиш, Крис Мартин и другие.

В четверг в Беларуси прогнозируется до +22°С, но в пятницу, увы, похолодает до +13°С. В субботу возможен даже кратковременный мокрый снег.

Хорошего дня и берегите себя!