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  2. «Стремящийся спид-трэш» и постирония на первое апреля. Группа «Радиоволна» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»

«Стремящийся спид-трэш» и постирония на первое апреля. Группа «Радиоволна» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»

Третий день проекта — экватор музыкальной недели с 30 марта по 4 апреля. Суббота рабочая, поэтому квартирник продлили на день — череду видеостримов закроет Александр Сухарев. На сцене Театра эстрады уже спели Тео, Ольга Рыжикова и «Дядя Ваня». А сегодня белорусы в прямом эфире слушали «поп, рок, фанк и соул в одном флаконе».

С первых минут трансляции стало ясно: атмосфера квартирника в День смеха серьезной быть не может. Да и зачем? Артисты вовсю шутили над собой, играли «в хорошем смысле дурацкие» песни и пританцовывали. Стиль музыки неопределенный («Радиоволна», смеясь, называет его «спид-трэшем»), но драйвовый, с высокими нотами и гитарными соло.

— Никогда не измерял, сколько октав могу взять, — улыбается солист группы Влад Чижиков.  Можно ведь и на трех нотах петь хорошо, а можно заявить очень сложную композицию и облажаться. Мы лучше сыграем три ноты гениально.

Шутки шутками, но как только разговор заходит о творческом процессе, музыканты становятся невероятно серьезными. Последний год для группы прошел без концертов. Сейчас «Радиоволна» «на паузе», но в предвкушении нового альбома — демоверсии треков уже готовы.

Еще немного откровений. Одноименная с названием группы песня «Радиоволна» помогла артистам пройти в финал белорусского «Евровидения», но была настолько вымученной и тяжелой для музыкантов, что сейчас ее даже не исполняют на концертах. Трек «Мне повезет» называют заколдованным, потому что люди, слушая его, то и дело попадают в нелепые ситуации. Артисты не мечтают о миллиардах, а вот к музыке тянутся с самого детства.

Петь я хотел всегда и понимал это уже в пять лет, — рассказывает Влад Чижиков.  Не знал только, где найти композитора, который будет писать тексты для треков. Потом решил сделать это сам. Постепенно развивался, получалось все лучше  так я и начал писать песни.

Онлайн-квартирник продолжится выступлением Яна Яроша уже завтра в 14.00. Посмотреть трансляцию концерта можно на сайтах https://alfaradio.by и https://www.sb.by. Социальная сеть «Одноклассники» тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Альфа Радио» в ОК транслируются все концерты, так что любимых артистов можно послушать, не выходя из соцсети. Беларусь  крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики  около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 2545 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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