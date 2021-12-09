Стрелы Амура сразят эти три знака зодиака в конце декабря

Конец года будет наполнен романтическим флером у представителей некоторых зодиакальных созвездий гораздо больше, чем у остальных. Кому суждено оказаться в прицеле у самого Амура и встретить свою судьбу уже в конце декабря? Ищите себя в списке мишеней-везунчиков!



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Лев

В конце года Львы неожиданно для себя вдруг поймут, что же так сильно не устраивает их в избраннике, с чем они категорически не готовы мириться и продолжать дальше жить. Проанализировав свои желания, разобравшись в своем внутреннем мире, Львы наконец-то смогут сами для себя сформулировать четкий план в личной жизни на ближайшее время. Вот только судьба не даст представителям этого знака скучать в одиночестве, даже если им этого и будет хотеться. Амур уже зарядил стрелы, и Львам от них не скрыться. Как сложатся у Львов завязавшиеся в конце декабря отношения, звезды предугадать не берутся, но дают совет – доверяйте своей интуиции, она не подведет.

Весы

Представители данного знака зодиака часто позволяют себе находиться в состоянии раздумий и сомнений, решений принимать они не любят, особенно в личной жизни. Хорошую встряску подготовил Амур Весам в конце года. Подготовиться к такому повороту событий невозможно, а посему придется-таки Весам брать на себя ответственность и проявлять напор в достижении поставленных целей. В сердечных делах по-другому никак. Звезды будут на стороне Весов, поэтому не стоит бояться, когда любовь громко постучится в ваши двери. Положение планет говорит о том, что это романтическое приключение будет иметь счастливый конец.

Водолей

Расстаться с холостяцким статусом рискуют и Водолеи. Проделок Амура представители данного знака зодиака не испытывали на себе давненько. Правда, к Водолеям Амур будет более снисходителен, чем к остальным. Серьезных любовных событий, кардинально меняющих жизнь, ждать не стоит. Любовь придет к Водолеям плавно, мягко и ненавязчиво, просочившись в привычный уклад жизни и не нарушив его. Присмотритесь к ближайшему окружению, может, вы не замечаете очевидных вещей?