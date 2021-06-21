В столице Германии в ночь на 21 июня произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили тяжелые ранения, пишет ТАСС.
Пострадавших трое – всех их госпитализировали. Согласно информации издания Bild, инцидент произошел в районе Веддинг. Предполагается, что выстрелов было больше 25.
Известно, что злоумышленника пока не задержали. Полиция оцепила территорию места происшествия и начала расследование.
Фото: pixabay.com
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Стрельба в Берлине – есть раненые
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