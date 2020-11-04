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  2. Страсти у Тельцов и спокойствие у Стрельцов. Любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков

Страсти у Тельцов и спокойствие у Стрельцов. Любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков


Овен

В начале месяца могут возникнуть недопонимание и даже острые конфликтные ситуации в личных отношениях.  Но расстраиваться и переживать не стоит. Ближе к середине месяца все разногласия и недомолвки исчезнут, ситуация в личной жизни станет управляемой и понятной. Во второй половине месяца будет наблюдаться спокойствие и гармония в отношениях со второй половинкой. Звезды рекомендуют Вам проводить больше времени вместе.   

Телец

Для Тельцов ноябрь будет жарким в плане личной жизни. Все свои силы Вы будете тратить на любовь, брак и семью. Первая половина месяца подходит для проявления сильных чувств к партнеру или активному поиску для одиноких Тельцов. Романтика и приключения будут вдохновлять Вас на смелые и решительные поступки. Семейным Тельцам звезды рекомендуют в ноябре окружить вниманием и заботой всех членов семьи. Атмосфера в доме будет спокойной и гармоничной, если Вы не будете обращать внимание на мелкие пустяки.

Близнецы

Начало месяца для Близнецов будет крайне непростым в эмоциональном плане. Поступки будут эмоциональны и даже не логичны. Вы будете слишком впечатлительны, что может неоднозначно сказаться на взаимоотношениях со второй половиной. Постарайтесь, чтобы переменчивое настроение не стало причиной ссор и конфликтов с любимым человеком. Конец месяца обещает быть спокойным и даже несколько вялым. Возможно работа поглотит Вас слишком сильно, что Вам будет не до любовных страстей.  

Рак

Первые две декады ноября захлестнут Раков волной романтических приключений, мимолетных интрижек и любовных авантюр. Хотя не исключено, что могут завязаться и серьезные отношения. К концу месяца страсти отпустят Вас, и придет желание проводить больше времени в домашних делах, встречах с родными, устраивать увеселительные мероприятия с членами семьи. Комфорт и уют в доме возьмет верх над легкомысленным поведением.   
  
Лев

Вплоть до третьей декады месяца вся Ваша энергия будет направлена исключительно на Вашу семью, домашние хлопоты и вопросы, касающиеся семейных ценностей. Ваша роль и влияние на родных будут очень весомы. В это время Вы будете избегать шумных компаний, и отдавать предпочтение домашней обстановке. К концу месяца Вас потянет на приключения, особенно на любовном фронте. Особую удачу в любовных делах звезды пророчат мужчинам-Львам.

Дева

Страсти в личной жизни будут бушевать у Дев в течение всего ноября. Этот месяц подарит возможность изменить свою личную жизнь в лучшую сторону. Одинокие Девы с большой вероятностью встретят свою вторую половику. Те, чье сердце уже занято смогут воплотить мечты в реальность. Главное, не торопитесь принимать серьезные решения.

Весы

Начало месяца для одиноких Весов будет переполнено событиями в личной жизни. Вы будете в центре внимания любовных страстей. Возможно, даже старые связи дадут о себе знать. Но Вам это быстро надоест, и Вы захотите спокойствия. Будьте честны сами с собой и не делайте необдуманных шагов. В конце месяца звезды все расставят на свои места.

Скорпион

Ноябрь для Скорпионов обещает быть удачным в отношениях с любимым человеком. Главное, не торопите события и будьте предельно откровенны. Семейных представителей данного знака ожидают гармония и спокойствие в кругу членов семьи. Одиноким Скорпионам звезды обещают, что в ноябре им представиться даже не одна возможность для встречи с человеком, с которым завяжутся теплые отношения.

Стрелец

Начало месяца для Стрельцов будет относительно спокойным в плане личной жизни. А вот последняя декада будет наполнена событиями. Есть вероятность встретить человека, который будет способен украсить Вашу жизнь своим присутствием. Поддайтесь эмоциям, будьте откровенны, и перемены в жизни не заставят себя долго ждать. 

Козерог

Первая декада ноября для Козерогов будет довольно напряженной. Вы будете слишком эмоциональны и парой даже вспыльчивы. Даже те, с кем в Вас теплые отношения, будут раздражать и утомлять. К концу месяца страсти внутри Вас поутихнут, но вероятность конфликтов на пустом месте сохраниться. Будьте предельно сдержанным, особенно с теми, кто рядом с Вами и терпит Ваши эмоциональные всплески. 

Водолей

Личная жизнь Водолеев в ноябре будет колебаться от полнейшего спокойствия до ярких страстей. Первая половина месяца будет весьма сложной в эмоциональном плане. Отношения с любимым человеком могут разладиться без весомой на то причины. Постарайтесь не вести себя агрессивно, это позволит избежать затяжного конфликта. В конце месяца Ваш настой измениться в романтическую сторону. Возможны новые  знакомства, интересные встречи.   

Рыбы

Для семейных Рыб этот месяц пройдет в спокойствии и уверенности в завтрашнем дне. Создавать прочных тыл для родных – вот чем звезды рекомендуют Вам заняться. У одиноких представителей данного знака месяц будет полон интересных знакомств, незабываемых встреч и ярких приключений. Но ничего серьезного из новых знакомств создать не удастся. Наслаждайтесь каждым моментом, проводите время с интересом и не стройте серьезных планов на будущее
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