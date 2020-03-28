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Страны-соседки Беларуси переходят на летнее время

Польша, Литва, Латвия и Украина переведут часы в ночь с субботы на воскресенье.

Страны-соседки Беларуси перейдут на летнее время в ночь с 28 на 29 марта.

В итоге белорусское время выровняется с Украиной, Литвой и Латвией, а разница с Польшей составит один час, поскольку у соседей будет на час меньше. Отмечается, что перевод часов нужен для того, чтобы человек мог работать, используя при этом меньше искусственного освещения. 

Беларусь, как и Россия, отказалась от перехода на зимнее/летнее время. Что касается Евросоюза, то там также рассматривают вопрос отказа от перевода часов, но пока окончательное решение не принято.

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