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  2. Страны СНГ скоординируют подходы на международной арене для противодействия попыткам фальсификации истории

Страны СНГ скоординируют подходы на международной арене для противодействия попыткам фальсификации истории

На площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялись консультации информационных служб министерств иностранных дел стран СНГ, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.


Белорусскую делегацию на встрече возглавил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз. Участники обменялись мнениями и практическим опытом по информационному сопровождению крупных внутри- и внешнеполитических мероприятий, которые проводятся в странах Содружества, и взаимодействию со СМИ в современных условиях, наметили шаги по информационному обеспечению значимых событий на пространстве СНГ.

Отмечается, что отдельной темой консультаций стала координация подходов на международных площадках в контексте противодействия попыткам фальсификации истории.

Представители информационных служб обратили внимание на возможности реагирования на распространение заведомо ложных сведений, рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества между национальными СМИ, в том числе в различных форматах обмена опытом, подготовки и повышения квалификации кадров.

Фото: БЕЛТА
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