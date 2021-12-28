Страны СНГ обсудили вопросы глобальной климатической повестки и политику Содружества в этой сфере

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 28 декабря принял участие в 59-м заседании электроэнергетического Совета СНГ, которое прошло в формате видеоконференции под председательством руководителя Совета, Министра энергетики России Николая Шульгинова. Подробности сообщаются в Telegram-канале Минэнерго Беларуси.
Участники заседания обсудили вопросы глобальной климатической повестки и проводимой в странах СНГ политики в этой сфере.
В рамках заседания о национальной стратегии по декарбонизации энергетического сектора Беларуси проинформировал заместитель Министра энергетики Денис Мороз. Он отметил, что Беларусь с 2016 года является стороной Парижского соглашения. Тогда страна взяла обязательство сократить выбросы парниковых газов до 2030 года не менее чем на 28% по сравнению с уровнем 1990 года. В сентябре 2021 года Правительство утвердило новую цель: сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году. В реализацию этой задачи свой вклад должен внести и энергетический комплекс страны.
«Государственными программами и отраслевыми программными документами предусмотрено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными энергоисточниками за счет оптимизации режимов их работы, ввода в эксплуатацию двух энергоблоков БелАЭС, увеличения доли возобновляемых источников энергии, своевременного вывода из эксплуатации неэффективного оборудования на объектах электроэнергетики, а также комплексных мероприятий по энергосбережению», – уточняется в сообщении ведомства.
Указывается, что за счет реализации указанных направлений планируется сократить выбросы парниковых газов от стационарных энергоисточников в объеме около 7 млн т в год, а также снизить долю природного газа в производстве тепловой и электрической энергии к 2025 % до 60 %, к 2030 году – до 50 %, увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме топливно-энергетических ресурсов к 2025 году до 7 %, к 2030 году – до 8%, обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов за пятилетку в объеме порядка 310 тыс. т условного топлива.
Замминистра энергетики нашей страны отметил заинтересованность Беларуси в сотрудничестве со странами СНГ в сфере решения вопросов изменения климата и устойчивого развития, а также координации действий по реализации национальных стратегий низкоуглеродного развития и определения общих подходов в формировании системы углеродного регулирования.
Фото: Минэнерго Беларуси