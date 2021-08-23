Песков: страны ОДКБ выработают меры реагирования на афганскую угрозу до 16 сентября

Меры совместного реагирования на исходящую из Афганистана угрозу поручено выработать до 16 сентября по итогам внеочередной сессии стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это следует из информации ТАСС.
– По итогам заседания главы государств и правительств условились дать поручение советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальную угрозу, которая сейчас проистекает из Афганистана, –уточнил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что из-за сложившейся ситуации появляются реальные риски для всего евразийского региона и мира в целом.
– Это было акцентировано участниками, и лидеры рассчитывают на то, что это поручение будет исполнено до 16 сентября, когда на полноформатной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ снова соберутся лидеры в Душанбе, – отметил Дмитрий Песков и добавил, что тогда же этот диалог будет продолжен.