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  2. Страны ОДКБ выработают коллективные меры на случай резкого ухудшения эпидобстановки

Страны ОДКБ выработают коллективные меры на случай резкого ухудшения эпидобстановки

Сегодня состоялись телефонные переговоры Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ по ситуации с распространением пандемии коронавируса в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на официальном сайте организации.

Фото: архив БЕЛТА

Состоялся обмен мнениями по эпидемиологической обстановке в каждом государстве, входящем в ОДКБ, и принимаемых мерах по противодействию распространению коронавируса, а также по минимизации его последствий.

Было отмечено, что все страны, кроме Таджикистана, подошли к стадии пиковых показателей распространения эпидемии, при этом ситуация везде сложная, но контролируемая. «Эффективность такого контроля достигается путем своевременного применения ограничительных и превентивных мер, принимаемых правительствами, структурами здравоохранения, санэпидемнадзора и компетентными органами государств — членов ОДКБ» отметил Станислав Зась. Он обратил внимание, что в Таджикистане до настоящего времени официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Разговор состоялся с секретарями советов безопасности государств  членов ОДКБ: Республики Армения  Арменом Григоряном, Республики Беларусь  Андреем Равковым, Республики Казахстан — Асетом Исекешевым, Кыргызской Республики  Дамиром Сагынбаевым, Российской Федерации — Николаем Патрушевым, Республики Таджикистан  Насрулло Махмудзодой. 

Генеральный секретарь ОДКБ сообщил, что собеседники договорились продолжить консультации для выработки мер коллективного реагирования в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в зоне ответственности ОДКБ.
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