Сегодня состоялись телефонные переговоры Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ по ситуации с распространением пандемии коронавируса в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на официальном сайте организации.
Фото: архив БЕЛТА
Состоялся обмен мнениями по эпидемиологической обстановке в каждом государстве, входящем в ОДКБ, и принимаемых мерах по противодействию распространению коронавируса, а также по минимизации его последствий.
Было отмечено, что все страны, кроме Таджикистана, подошли к стадии пиковых показателей распространения эпидемии, при этом ситуация везде сложная, но контролируемая. «Эффективность такого контроля достигается путем своевременного применения ограничительных и превентивных мер, принимаемых правительствами, структурами здравоохранения, санэпидемнадзора и компетентными органами государств — членов ОДКБ», — отметил Станислав Зась. Он обратил внимание, что в Таджикистане до настоящего времени официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Разговор состоялся с секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ: Республики Армения — Арменом Григоряном, Республики Беларусь — Андреем Равковым, Республики Казахстан — Асетом Исекешевым, Кыргызской Республики — Дамиром Сагынбаевым, Российской Федерации — Николаем Патрушевым, Республики Таджикистан — Насрулло Махмудзодой.
Генеральный секретарь ОДКБ сообщил, что собеседники договорились продолжить консультации для выработки мер коллективного реагирования в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в зоне ответственности ОДКБ.
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Страны ОДКБ выработают коллективные меры на случай резкого ухудшения эпидобстановки
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