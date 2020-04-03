Страны ОДКБ выработают коллективные меры на случай резкого ухудшения эпидобстановки

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БЕЛТА

Состоялся обмен мнениями по эпидемиологической обстановке в каждом государстве, входящем в ОДКБ, и принимаемых мерах по противодействию распространению коронавируса, а также по минимизации его последствий.Было отмечено, что все страны, кроме Таджикистана, подошли к стадии пиковых показателей распространения эпидемии, при этом ситуация везде сложная, но контролируемая.отметил Станислав Зась. Он обратил внимание, что в Таджикистане до настоящего времени официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.Разговор состоялся с секретарями советов безопасности государствчленов ОДКБ: Республики АрменияАрменом Григоряном, Республики БеларусьАндреем Равковым, Республики Казахстан — Асетом Исекешевым, Кыргызской РеспубликиДамиром Сагынбаевым, Российской Федерации — Николаем Патрушевым, Республики ТаджикистанНасрулло Махмудзодой.Генеральный секретарь ОДКБ сообщил, что собеседники договорились продолжить консультации для выработки мер коллективного реагирования в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в зоне ответственности ОДКБ.