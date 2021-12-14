Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил и средств коллективной безопасности на 2023 год

– проинформировали в пресс-службе.Согласованный проект плана будет направлен в государства – члены ОДКБ на внутригосударственное согласование.В консультациях в режиме видеоконференции приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности и специальных служб, органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.