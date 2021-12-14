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Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил и средств коллективной безопасности на 2023 год

Консультации по рассмотрению проекта плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год состоялись сегодня на базе Объединенного штаба ОДКБ, информирует БЕЛТА.


 С учетом предложений представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ обсуждены мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению, – проинформировали в пресс-службе. – Согласованы предварительные сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной подготовки на 2023 год.

Согласованный проект плана будет направлен в государства – члены ОДКБ на внутригосударственное согласование.
В консультациях в режиме видеоконференции приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности и специальных служб, органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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