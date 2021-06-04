Страны ОДКБ обсудили перспективы развития сил и средств радиоэлектронной борьбы

Первое заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы состоялось сегодня в Москве в Объединенном штабе ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров напомнил, что рабочая группа создана решением Совета министров обороны от 4 сентября 2020 года по инициативе Объединенного штаба ОДКБ для консолидации усилий по реализации потенциала органов военного управления, профильных учебно-методических, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, других государственных и общественных организаций государств – членов ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы. Работа проводится в интересах компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ и нацелена на повышение эффективности применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
"Участники заседания заслушали информацию начальника управления планирования применения войск (коллективных сил) ОДКБ – заместителя начальника центра планирования применения и подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева о перспективах развития силового потенциала ОДКБ. Представитель штаба Воздушно-десантных войск России выступил с информацией о силах и средствах радиоэлектронной борьбы, выделяемых в состав войск (коллективных сил) ОДКБ. На заседании обсуждены перспективы развития сил и средств радиоэлектронной борьбы в вооруженных силах государств – членов ОДКБ, а также перспективы обучения военнослужащих – специалистов радиоэлектронной борьбы вооруженных сил государств – членов ОДКБ в учебных заведениях Министерства обороны РФ", – рассказал пресс-секретарь.
В заседании под председательством начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина приняли участие руководители и представители профильных структур оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также Секретариата ОДКБ.
Фото: БЕЛТА
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