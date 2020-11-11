Страны ОДКБ обменялись опытом борьбы с COVID-19 в вооруженных силах

Сегодня в Центре кризисного реагирования ОДКБ в формате видеоконференции состоялась научно-практическая конференция военно-медицинских служб оборонных ведомств государств – членов ОДКБ по теме «Актуальные вопросы медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях», сообщается на официальном сайте ОДКБ.
Под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в мероприятии посредством видео-конференц-связи приняли участие руководители медицинских служб оборонных ведомств и главные военно-медицинские специалисты государств – членов ОДКБ, представители Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Министерства обороны РФ.
Особое внимание участники конференции уделили обсуждению вопросов и обмену опытом по организации противоэпидемических мероприятий в вооруженных силах государств – членов ОДКБ при распространении коронавирусной инфекции, особенностям медицинского обеспечения совместных учений Войск (Коллективных сил) ОДКБ в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Были затронуты вопросы наращивания возможностей медицинской службы за счет включения в состав Войск (Коллективных сил) ОДКБ медицинских подразделений.
В настоящее время планируется усилить Миротворческие силы ОДКБ медицинским отрядом специального назначения, а в последующем проработать вопрос формирования сводного медицинского отряда с включением в его состав специалистов государств – членов ОДКБ.
Рассмотрены условия, оказывающие влияние на организацию медицинского обеспечения войск (сил) в военных конфликтах современности, вопросы организации оказания хирургической помощи в военных конфликтах, а также использование симуляционного оборудования при обучении оказанию первой помощи.
Подводя итоги мероприятия, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что специалистам удалось обсудить актуальные вопросы медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, наметить пути совершенствования и развития взаимодействия по вопросам медицинского обеспечения.
Фото: ОДКБ
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