Страны ОДКБ 25 июня провели тренировку по отработке действий при инциденте на госгранице

Сегодня, 25 июня, состоялась совместная тренировка дежурных смен оборонных ведомств и министерств по чрезвычайным ситуациям стран – членов ОДКБ. В ее рамках отрабатывались действия дежурных смен при инциденте на государственной границе одного из государств – членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона. Об этом проинформировала пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.
«Согласно замыслу тренировки, чрезвычайная ситуация сложилась в результате действий террористов и сопровождалась масштабным разливом аварийно химически опасного вещества, что потребовало оперативного привлечения спасательных подразделений», – пояснили в пресс-службе.
Там также уточнили, что тренировка прошла в формате видеоконференции.
Начальник Центра кризисного реагирования ОДКБ генерал-майор Арсен Рахманов, подводя итоги тренировки, отметил: действия дежурных смен при выявлении чрезвычайных ситуаций отработаны в режиме реального времени в соответствии с алгоритмами работы дежурных смен. Вдобавок он сообщил, что обмен информацией между привлекаемыми к тренировке органами осуществили успешно. Кроме того, были уточнены временные показатели алгоритмов работы дежурных смен при возникновении кризисных ситуаций.
Фото пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ
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