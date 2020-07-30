Страны G7 обсудили восстановление транспорта и туризма, пострадавших от пандемии

Представители стран Большой семерки (G7) обсудили восстановление транспортного и туристического секторов, понесших серьезный ущерб из-за пандемии нового коронавируса.

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"Признавая сохраняющиеся проблемы, вызванные пандемией COVID-19, эксперты G7 выступили с инициативой по оживлению глобальной транспортной системы", - говорится в пресс-релизе, распространенном Госдепартаментом США.

Представители G7 подчеркнули необходимость сотрудничества на уровне международных организаций, национальных правительств и отдельных отраслей, передает ТАСС. Они также призвали обратить внимание на существенную роль транспорта в восстановлении мировой экономики.