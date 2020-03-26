Страны ЕС пока не могут договориться о совместной поддержке экономики

Против совместного долга для поддержки экономики выступает Германия, сообщает Euronews.

В письме, направленном главе Евросовета Шарлю Мишелю, лидеры девяти стран ЕС призвали сообщество договориться о едином долговом инструменте для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В письме от их имени предлагается для привлечения средств создать механизм выпуска общеевропейских займов. Однако под письмом нет подписи канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Похожее предложение Германия отклонила несколько лет назад во время кризиса суверенной задолженности в зоне евро.

Отмечается, что послание подписали страны, которые находились под программами внешней помощи в период кризиса евро, в частности Греция и Португалия.

А вот государства северной части еврозоны полагают, что в настоящий момент для сохранения финансовой стабильности вполне достаточно действий, уже предпринятых ЕЦБ.