Страны ЕС начали запрещать въезд из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

В частности, Париж принял решение приостановить все рейсы из южной части Африки. Прибывшие оттуда в течение последних двух недель обязаны сообщить об этом правительству и сдать тест на коронавирус. Германия разрешает въезжать в страну из этой части только своим гражданам, все они, в том числе привитые против COVID-19, должны будут сдать ПЦР-тест.Речь идет о таких африканских странах, как ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини (Свазиленд).Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте заявила, что ЕК готовится предложить странам Евросоюза приостановить авиасообщение с регионом.Среди азиатских стран решение ограничить полеты и въезд приняли Сингапур, Малайзия и Япония.