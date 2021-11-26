Страны ЕС начали запрещать въезд из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Франция и Германия ужесточили ограничения на въезд из стран Южной Африки после обнаружения там нового штамма коронавирусной инфекции B.1.1.529 в Ботсване, сообщает телеканал BFM со ссылкой на французское правительство и министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана. Аналогичные меры предприняли Нидерланды, Чехия, Италия и Австрия, пишет РБК.
В частности, Париж принял решение приостановить все рейсы из южной части Африки. Прибывшие оттуда в течение последних двух недель обязаны сообщить об этом правительству и сдать тест на коронавирус. Германия разрешает въезжать в страну из этой части только своим гражданам, все они, в том числе привитые против COVID-19, должны будут сдать ПЦР-тест.
Речь идет о таких африканских странах, как ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини (Свазиленд).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте заявила, что ЕК готовится предложить странам Евросоюза приостановить авиасообщение с регионом.
Среди азиатских стран решение ограничить полеты и въезд приняли Сингапур, Малайзия и Япония.