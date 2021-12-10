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Страны ЕАЭС заключили соглашение в сфере таможенного транзита

Лидеры государств Евразийского экономического союза сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Об этом на брифинге по итогам онлайн-саммита сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает БЕЛТА.


Ия Малкина пояснила, что данный документ и подписанное сегодня соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок являются элементами единой системы таможенного транзита в союзе.

Соглашение об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита направлено на совершенствование гарантийных механизмов при транзите товаров. Оно регулирует два блока вопросов.

"Первый предусматривает применение упрощений для декларантов при совершении транзитных перевозок, – рассказала официальный представитель ЕЭК. – Такие декларанты смогут предоставлять обеспечение в меньшем размере – на 20% или 30% в зависимости от соблюдения ряда условий. Второй блок направлен на развитие института поручительства как одного из способов обеспечения. Он определяет общие условия признания поручителей национальными гарантами и предусматривает применение для них упрощений на сумму от 10% до 100% от размера финансовой гарантии".

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Фото из архива БЕЛТА
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