Страны ЕАЭС выразили готовность к урегулированию особо чувствительных вопросов поставки газа

Несогласованные чувствительные вопросы создания общего рынка газа Евразийского экономического союза обсудили 23 декабря руководители уполномоченных органов в сфере энергетики стран ЕАЭС. Такая информация размещена на сайте Евразийской экономической комиссии.
Открывая мероприятие, член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков отметил значимость активно ведущегося диалога по согласованию проектов международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС и единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств-членов. Он обратил внимание важность безусловного выполнения ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.
"Участники совещания подтвердили необходимость обеспечения на общем рынке недискриминационного и прозрачного цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа, обменялись мнениями по вопросам действия двусторонних международных договоров и особенностей определения участников рынка. Стороны выразили готовность к урегулированию особо чувствительных вопросов поставки газа и условились продолжить предметные консультации по согласованию отдельных положений проектов международного договора и единых правил доступа", – говорится в сообщении.
В ЕЭК обратили внимание на то, что окончательное решение будет принято Высшим Евразийским экономическим советом весной будущего года.
Фото: ЕЭК