Страны ЕАЭС согласовали дорожную карту по реализации транспортной политики

Заместители руководителей транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза согласовали дорожную карту по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы. Об этом БЕЛТА сообщили по итогам заседания, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева.

"Заместители министров рассмотрели вопросы, которые имеют важное значение для формирования отраслевых рынков и углубления интеграционных процессов в сфере транспорта: либерализации международных автомобильных перевозок грузов, введения и применения конвенционных запрещений в сфере железнодорожного транспорта, а также предоставления равных условий для авиакомпаний при полетах между странами союза", - проинформировали в ЕЭК.

Мероприятия, включенные в проект дорожной карты, развивают положения Договора о Евразийском экономическом союзе в части транспорта и инфраструктуры, учитывают особенности развития автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, обеспечивают реализацию задач и приоритетов транспортной политики.

"Документ предусматривает гармонизацию законодательства стран ЕАЭС, внедрение в союзе электронных транспортных документов, развитие смешанных и контейнерных перевозок, а также комплексное развитие евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров, - отметили в ЕЭК. - Проектом дорожной карты определены приоритеты отраслевого развития интеграции в сфере транспорта. Предполагается совершенствование механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизация процедур, необходимых для перевозки опасных грузов".

В сфере водного транспорта внимание будет уделено совершенствованию порядка прохода судов по внутренним водным путям. Внедрение цифровых технологий и решение проблемы получения предварительной информации при выполнении перевозок из третьих стран стали реперными точками интеграции в сфере железнодорожного транспорта. В области гражданской авиации страны ЕАЭС продолжат работу, направленную на снятие до 2025 года существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок.

"Проект дорожной карты будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в I полугодии 2021 года", - добавили в ЕЭК.

По материалам БЕЛТА