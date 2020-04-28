Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку

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БЕЛТА

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян сообщил о согласовании всеми странами Союза евразийской межгосударственной программы в названной сфере. Ее теперь должен рассмотреть Совет ЕЭК, а затем утвердить – Евразийский межправительственный совет на уровне глав правительств.Разработка этого документа стала возможна благодаря инициативе российских, казахстанских и белорусских предприятий, являющихся участниками Евразийской технологической платформы «Космические и геоинформационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособности»., – отметил министр.Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса – незаменимый, высокоточный, оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает эффективно управлять ее ресурсами. Сегодняшние технологии позволяют предложить уникальные решения для повышения эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения ЧС и устранения их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата.С помощью спутников оценивают, в частности, состояние посевов, характеристики почв, анализируют, как лучше обрабатывать сельхозрастения, чтобы достичь максимальных урожаев на конкретном поле. Спутники помогают понять, как развиваются во времени те или иные агрокультуры в разных регионах Земли. Порядка 80% информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, получено из космоса. Спутниковые методы позволяют составлять карты лесов, оперативно выявлять пожары и оптимизировать работу по их тушению. Возможности систем наблюдения за планетой из космоса постоянно растут.Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. Планируется, что уже в этом году их число будет доведено до 1200-1300. И уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка.Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Для этого странам Союза и Комиссии нужно будет совместно пройти три этапа. На первом – объединить действующие и перспективные группировки спутников стран Союза. В результате увеличится площадь покрытия наблюдаемой территории, повысятся периодичность обзора и оперативность передачи потребителям информации. Соответственно возрастет конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке.На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый информационный портал – банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизируют национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств Союза.