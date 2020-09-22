Страны ЕАЭС будут проводить апробацию новых селекционных достижений в животноводстве по единым правилам

Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила Порядок проведения апробации новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах-членах Евразийского экономического союза, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
После вступления документа в силу уполномоченными органами союзных стран будет использоваться единый алгоритм обследования созданных селекционерами новых пород, типов, линий, кроссов животных на соответствие минимальным требованиям для их последующего официального утверждения.
- Принятие Порядка обеспечит признание государствами-членами результатов апробации создаваемых селекционных достижений в области племенного животноводства на территории Союза и объективность вносимой информации в части указания пород, типов, линий и кроссов в племенных свидетельствах, генетических сертификатах, паспортах племенных животных, а также при обмене между государствами ЕАЭС сведениями о племенных животных и селекционных достижениях, – отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Комиссии Артак Камалян.
В Порядке определены селекционные достижения в области племенного животноводства, подлежащие апробации, условия, при которых они допускаются к апробации, минимальная численность апробируемого поголовья племенных животных и заводских линий в селекционных достижениях, необходимая для проведения их апробации, а также показатели, по которым исследуются апробируемые животные.
Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и Соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, которое подписано главами правительств в октябре прошлого года.
Решение Коллегии, по мнению экспертов, окажет положительное влияние на развитие породообразовательного процесса и селекционной работы в странах Евразийского экономического союза.
Фото: ЕЭК
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Страны ЕАЭС будут проводить апробацию новых селекционных достижений в животноводстве по единым правилам
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