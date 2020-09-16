Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, в соответствии с которой Комиссия и уполномоченные органы стран Евразийского экономического союза будут осуществлять информационный обмен по вопросам защиты прав потребителей, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Государствам-членам рекомендовано ежегодно направлять в Комиссию информацию, которая включает сведения о содержании, целях, задачах, приоритетах и принципах государственной политики в сфере защиты прав потребителей; о государственной системе такой защиты; о количестве и характере нарушений прав потребителей, выявленных по результатам государственного контроля (надзора) или на основании обращений граждан; о мероприятиях, направленных на нормативно-правовое регулирование в этой области, и другие.
Рекомендация подготовлена департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС для выполнения пункта 3 Плана действий Комиссии по реализации приоритетов белорусского председательства, изложенных в обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко к главам государств-членов от 1 января нынешнего года.
Информацию о системе государственной и общественной защиты прав потребителей, о сферах правоотношений, наиболее подверженных потребительским рискам, а также о мерах, принимаемых в странах в этом направлении, Комиссия будет размещать в разделе «Защита прав потребителей» на портале общих информационных ресурсов и открытых данных Союза. Это позволит осуществлять постоянный мониторинг ситуации в названной сфере.
Фото: eurasiancommission.org
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Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией по защите прав потребителей
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