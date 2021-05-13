Государства –члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 июля запустят совместный цифровой проект «Работа без границ» по поиску информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, пишет ТАСС.
Проект «Работа без границ» – это поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах стран – членов ЕАЭС.
«Считаю запуск проекта очень своевременным. Постепенное восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии, безусловно, потребует привлечения квалифицированных кадров в перспективные сектора экономики. Запуск совместного цифрового продукта по поиску вакансий и резюме кандидатов может увеличить мобильность экономически активного населения ЕАЭС и сбалансировать рынок труда», – прокомментировал замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
905
Страны ЕАЭС 1 июля запустят совместный проект по поиску вакансий и резюме
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter