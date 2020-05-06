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Страны Балтии откроют внутренние границы 15 мая

Премьеры-министры Литвы, Латвии и Эстонии встретились онлайн. В ходе видеоконференции была достигнута договоренность об открытии внутренних границ с 15 мая. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Латвийской Республики Кришьянис Кариньш, пишет БЕЛТА.

Фото bnn-news.ru

"Принимая в расчет успешное сдерживание COVID-19 в странах Балтии, мы с Юри Ратасом (премьер-министром Эстонии - прим. ред.) и Саулюсом Сквернялисом (премьер-министром Литвы - прим. ред.) договорились открыть внутренние балтийские границы с 15 мая и позволить свободно передвигаться нашим гражданам. Приезжающие из других стран должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию", - сообщил Кришьянис Кариньш.

Ранее министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига отметил, что открытие границ между странами Балтии стало бы возможным, если бы получилось договориться о единых принципах контроля инфекции. "Если мы будем осуществлять карантин за внешними границами, условимся о едином принципе, как быть с карантином прибывающих из других стран, как мы их будем проверять или отслеживать, то мы могли бы договориться о свободном перемещении", - цитирует его слова газета "Литовский курьер".

Ранее сообщалось, что с 4 мая правительство Литвы разрешило своим гражданам без ограничений выезжать из страны. Министерство сообщения Латвии работает над тем, чтобы 13 мая возобновить международные пассажирские перевозки в ограниченном объеме.

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