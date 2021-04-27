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Европейский союз передал нашим медикам гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

В Республиканский центр организации медицинского реагирования передали кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопотоковой назальной оксигенотерапии, экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Оснащение на общую сумму 850 000 долларов США закуплено и поставлено в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья", финансируемого Европейским союзом, и соответствует всем требованиям ВОЗ. 


Посол Европейского Союза Дирк Шубель отметил: 

– Последний год внес много изменений по всему миру. Защитные маски, социальная дистанция – вынужденные меры предосторожности и рекомендации по профилактике распространения коронавируса. Но мы не можем и не будем дистанцироваться от наших соседей – Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины и, конечно, Беларуси. Эти страны "Восточного партнерства" получают помощь со стороны Евросоюза в рамках программы "Солидарность во имя здоровья". Евросоюз и государства, входящие в его состав, поддерживают граждан Беларуси в борьбе с пандемией. Сегодняшняя поставка оборудования  – еще один пример нашей поддержки и решимости реагировать на насущные потребности системы здравоохранения.

– Большую часть кислородных масок мы отдали в региональные и столичные клиники. Остальную часть отдадим в ближайшие дни, – рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. – Что касается расходных материалов, защитных масок – это тоже важная помощь, хотя у нас в стране есть двухмесячный запас СИЗ. В любом случае помощь мы всегда приветствуем и очень благодарны. 

Кроме того, представили странового офиса ВОЗ в Беларуси посетили 2-ю ГКБ и 34-ю поликлинику: 

– Мне, как клиницисту, было особенно интересно ознакомиться с клиническими методами ведения пациентов. Я был впечатлен высоким стандартом работы, которого добились белорусские врачи. Все – от приема пациентов до ведения их – делается на самом высоком уровне, – подчеркнул Масуд Дара, представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси – глава странового офиса ВОЗ в Беларуси.

О ПРОЕКТЕ

Инициатива «Солидарность во имя здоровья» финансируется Европейским союзом в шести странах Восточноевропейского региона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина. Она направлена на обеспечение эффективного реагирования на пандемию COVID-19 и укрепление потенциала национальных систем здравоохранения по предотвращению, подготовке, обнаружению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Проект реализуется Европейским региональным бюро ВОЗ и страновыми офисами ВОЗ в тесной координации с делегациями ЕС, национальными властями и партнерами по развитию, в том числе в системе Организации Объединенных Наций. Проект рассчитан на 2 года: с 27 марта 2020 года по 26 марта 2022-го.
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Фото: РЕЙТЕР
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