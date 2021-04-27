Европейский союз передал нашим медикам гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

О ПРОЕКТЕ



отметил:– рассказал. –Кроме того, представили странового офиса ВОЗ в Беларуси посетили 2-ю ГКБ и 34-ю поликлинику:– подчеркнулИнициатива «Солидарность во имя здоровья» финансируется Европейским союзом в шести странах Восточноевропейского региона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина. Она направлена на обеспечение эффективного реагирования на пандемию COVID-19 и укрепление потенциала национальных систем здравоохранения по предотвращению, подготовке, обнаружению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Проект реализуется Европейским региональным бюро ВОЗ и страновыми офисами ВОЗ в тесной координации с делегациями ЕС, национальными властями и партнерами по развитию, в том числе в системе Организации Объединенных Наций. Проект рассчитан на 2 года: с 27 марта 2020 года по 26 марта 2022-го.