12 ноября медицинским учреждениям страны передали новую партию оборудования для диагностики и лечения коронавируса, сообщает «Минск-Новости»
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получил партию из 16 450 тест-систем для ПЦР-диагностики COVID-19,16 450 одноразовых комплектов для отбора проб, 20 наборов для экстракции нуклеиновых кислот и три магнитных штатива. Республиканскому центру организации медицинского реагирования переданы 115 пульсоксиметров.
В ближайшее время планируется доставка в Беларусь 11 мониторов для наблюдения за пациентами. Приборы будут распределены по медучреждениям, в которых они необходимы.
Передача оборудования общей стоимостью 257 тысяч долларов была реализована в рамках проекта «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).
Фото: gazeta.ru
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Страновой офис ВОЗ поставил в Беларусь новую партию оборудования для диагностики и лечения COVID-19
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