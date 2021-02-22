Странный выпад защиты экс-руководителя Белгазпромбанка

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Что интересно, ответ находился в материалах дела, и адвокаты Бабарико не могли его не видеть. Зачем тогда ходатайство? Ответ очевиден - через некоторое время мы наверняка услышим заявления защиты о недостаточной полноте судебного следствия.(Хотя в деле предостаточно финансовых документов, доказывающих криминальную схему и без этих показаний).К слову, если эти двое, по мнению защиты, способны в суде опровергнуть доводы обвинения, Лаевскому и компании не составило бы никакого труда за руку привести их в судебное заседание.