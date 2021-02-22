Сегодня суд по делу Белгазпромбанка принял решение по ходатайству защитников Бабарико о вызове в суд двух граждан Латвии, на имя которых были зарегистрированы иностранные компании, задействованные в грязных схемах экс-руководителя банка. Сегодня в суде был озвучен ответ латвийской стороны - правоохранители этого государства отказали в помощи белорусскому следствию и не стали допрашивать этих граждан.
Фото: БЕЛТА
Что интересно, ответ находился в материалах дела, и адвокаты Бабарико не могли его не видеть. Зачем тогда ходатайство? Ответ очевиден - через некоторое время мы наверняка услышим заявления защиты о недостаточной полноте судебного следствия.(Хотя в деле предостаточно финансовых документов, доказывающих криминальную схему и без этих показаний).
К слову, если эти двое, по мнению защиты, способны в суде опровергнуть доводы обвинения, Лаевскому и компании не составило бы никакого труда за руку привести их в судебное заседание.
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Странный выпад защиты экс-руководителя Белгазпромбанка
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