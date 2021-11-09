Сторонники Саакашвили провели митинг у Дома правительства в Тбилиси. Он шел всю ночь

Сообщается, что митинг прошел мирно, хотя за ночь ситуация несколько раз обострялась. У Дома правительства дежурили усиленные наряды полиции, правоохранители выстроили железные ограждения около входа в здание. На данный момент ситуация на месте спокойная. Митингующие заявляют, что не разойдутся, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику из тюремной больницы, куда его доставили в понедельник.Напомним, что бывший глава государства был задержан в Грузии 1 октября: против него возбуждено несколько уголовных дел. В тюрьме политик объявил голодовку. Минюст республики предлагал перевести Саакашвили в тюремную больницу, но политик и его адвокаты выступали категорически против этого и настаивали на отправке осужденного в частную клинику.