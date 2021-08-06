Стоматолог назвал распространенную ошибку при чистке зубов

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По словам медика, очень важен временной промежуток между приемом пищи и гигиенической процедурой., - порекомендовал дантист и объяснил, что пища временно ослабляет защитные функции функции эмали из-за находящихся в ней кислот. Чистка зубов в этот период может нанести ущерб.Также стоматолог рекомендует отказаться от хлопьев с высоким содержанием сахара, фруктовых соков, сыра и молока во время завтрака.- подчеркнул Маркес.