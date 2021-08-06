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  2. Стоматолог назвал распространенную ошибку при чистке зубов

Стоматолог назвал распространенную ошибку при чистке зубов

Британский стоматолог Ричард Маркес рассказал о риске разрушения эмали при чистке зубов сразу после еды. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: pixabay.com

По словам медика, очень важен временной промежуток между приемом пищи и гигиенической процедурой. 

 - Чистите зубы спустя 30 минут после завтрака или за 10 минут до него, - порекомендовал дантист и объяснил, что пища временно ослабляет защитные функции функции эмали из-за находящихся в ней кислот. Чистка зубов в этот период может нанести ущерб.

Также стоматолог рекомендует отказаться от хлопьев с высоким содержанием сахара, фруктовых соков, сыра и молока во время завтрака. 

- Лучше кушайте кашу с медом, авокадо, яйца и рыбу, - подчеркнул Маркес.
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