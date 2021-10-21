Стома: вакцинировавшихся от коронавируса в стационарах единицы, в основном цифры до процента

Об этом врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома заявил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
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– Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии, среди кислород-зависимых пациентов и пациентов в реанимациях в основном непривитые. Судя по данным из разных областей, вакцинировавшихся в стационарах единицы, в основном цифры до процента, – подчеркнул Игорь Стома.
Чтобы оценить эффективность прививки против COVID-19, медик предложил провести простой расчет: разделить сотрудников организации на привитых и непривитых, посчитать количество заболевших среди обеих групп. А потом оценить состояние инфицировавшихся. «Вы увидите, что вакцина влияет не столько на количество [случаев заражения], сколько на тяжесть заболевания», – указал инфекционист.
– Я бы даже отметил, что с появлением COVID-19 поменялась парадигма современной вакцинологии в мире. Если раньше в отношении классических вакцин, например против кори, мы оценивали эффективность, рассчитывая количество заболевших в группе привитых и непривитых, то в отношении ковида очень важна тяжесть заболевания, – обратил внимание ректор ГГМУ.
Он привел простой пример: «COVID-19 – это как игральные кости, на которых нарисованы цифры от 1 до 6. 1 – бессимптомное заболевание, 2 – легкий насморк, 3 – пневмония, 4 – кислород-зависимая пневмония, 5 – ИВЛ, 6 – смерть. Когда вы прививаетесь от коронавируса, то закрашиваете на своих игральных кубиках цифры 5 и 6. Другие остаются. Да, человек, привитый от COVID-19, может заболеть этой инфекцией. Но у него резко снижаются шансы тяжелого течения заболевания. Иногда говорят: «Получил информацию, что кто-то привился и заболел». Но он заболел и выздоровел! Это принципиально важно».
Врач прокомментировал слухи о коронавирусе и заговоры на тему вакцинации, которые в большом количестве появляются в сети:
– Давайте уйдем от дилетантизма, от того, что все являются «экспертами» во всем. Такого не может быть. К сожалению, в эпоху интернета это довольно частое явление, когда мы не ищем истинных экспертов, а стараемся выглядеть таковыми сами. <…> Если вам что-то [о коронавирусе и вакцинации против него] говорит врач, задайте себе вопрос, достаточно ли он подготовлен в области инфектологии, микробиологии, клинической вакцинологии… Медицина настолько глубока на сегодняшний день, что просто высшее образование в этой сфере не дает права абсолютно свободно экспертно рассуждать на темы из всех областей медицины.