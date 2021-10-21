Стома: вакцинировавшихся от коронавируса в стационарах единицы, в основном цифры до процента

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подчеркнул Игорь Стома.Чтобы оценить эффективность прививки против COVID-19, медик предложил провести простой расчет: разделить сотрудников организации на привитых и непривитых, посчитать количество заболевших среди обеих групп. А потом оценить состояние инфицировавшихся.указал инфекционист.– обратил внимание ректор ГГМУ.Он привел простой пример:Врач прокомментировал слухи о коронавирусе и заговоры на тему вакцинации, которые в большом количестве появляются в сети: