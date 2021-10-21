Стома: сегодня каждый врач, оказывающий помощь пациентам с COVID-19, четко понимает протоколы ведения заболевания. Еще полтора года назад этого не знали даже эксперты

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал, как в Беларуси изменились подходы к лечению коронавируса за время пандемии.
Скриншот видео
– Выработанная год назад стратегия в отношении региональных штабов и кураторов по регионам показала свою эффективность. Роль экспертов, университетских научных центров, консультантов-специалистов высокого класса заключается в том, чтобы не теоретизировать. Наши сотрудники выезжали на места, в районные центры по всей стране. Каков результат? На сегодня каждый врач, который оказывает помощь пациентам с COVID-19, четко понимает протоколы ведения данного заболевания. Еще полтора года назад, когда мы только столкнулись с болезнью, этого не знали даже эксперты. Тогда мы ориентировались в чем-то эмпирически, в чем-то черпали знания буквально из появляющихся сообщений в научной прессе. Неоднократно менялись протоколы лечения, – сказал Игорь Стома.
Он подчеркнул: «Все, что мы используем, не является на 100% эффективным. На таком уровне выработать лечение, которое поможет всем пациентам, не получится. Поэтому пока у нас нет стопроцентно эффективных лекарств в отношении COVID-19, мы в первую очередь надеемся на профилактику с помощью вакцинации».
Ведущий программы Марат Марков спросил: «Как изменились протоколы лечения коронавируса? Остались ли антибиотики, цинк, медь, плазма?»
– Проблема любого специалиста в области инфектологии – необоснованное назначение антибиотиков. В начале истории с коронавирусом чрезмерно назначались данные препараты. Они не имеют никакого прямого эффекта на сам вирус SARS-CoV-2 и сейчас исчезли из протоколов лечения за исключением редких ситуаций, когда на поздних стадиях заболевания присоединяется бактериальная инфекция, – уточнил врач.
Игорь Стома обратил внимание: «Что касается цинка, селена, витаминов D и C – это все прекрасно повышает настроение, качество кожи, волос и ногтей, но доказательного эффекта в отношении COVID-19 не достигнуто».
– Плацебо никто не отменял, – улыбнулся журналист.
Скриншот видео
– Положительный эффект плацебо может составлять до 30% [успеха в лечении болезни]. Если человек верит [в силу определенных принимаемых препаратов], может, это и неплохо.
Отдельно инфекционист затронул тему плазмы. «Сегодня мы не снимаем этот метод лечения, он может быть эффективен в ранние сроки болезни. Проблема лишь в том, что в это время пациент чаще всего не госпитализирован или даже не обращается к врачам. А когда обращается, гипериммунная плазма уже может быть неэффективна», – отметил медик.
– Но постепенно выработались другие подходы. Появился противовирусный препарат, который за лето 2021-го достаточно высоко показал свою эффективность на ранних сроках болезни. Мы более четко стали понимать, как бороться с цитокиновым штормом. Ведь это беда ковида, когда иммунная система человека атакует собственные ткани в ответ на вирус. Цитокиновый шторм – это волна воспаления, то, с чем мы боремся часто в реанимациях. Разработаны подходы по противодействию этому. Используются препараты, которые еще несколько лет назад задействовались только онкологами, гематологами и ревматологами. Сегодня это одна из мер по борьбе с цунами воспаления, которое вызывает вирус, – перечислил Игорь Стома.
– Можно ли сказать, что сегодня, попадая в руки врачей, мы можем гарантированно рассчитывать на квалифицированное лечение?
– Да. В Беларуси сегодня, вне зависимости от того, где находится пациент, отработаны подходы [лечения COVID-19]. Более того, если по тем или иным причинам квалификация врача не позволяет быть уверенным в этих подходах, у нас прекрасно работает выездная служба. Есть мобильные бригады; из университетских и областных центров, из столицы всегда по первой просьбе приезжают специалисты высокого класса, которые на месте помогут данному врачу определиться с ситуацией, – подытожил ректор ГГМУ.