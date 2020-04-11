Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-2 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. «Столько боли – и такой неблагодарный финал». Спектакль «Фальшивая нота» на театральной неделе с «СБ»

«Столько боли – и такой неблагодарный финал». Спектакль «Фальшивая нота» на театральной неделе с «СБ»

Призраки прошлого сегодня настигли актеров Театра-студии киноактера в выступлении, которое завершило недельный онлайн-марафон #БеларусьБЕЗcovid. На сцене – болезненные воспоминания, месть и раскаяние.


«Фальшивая нота» – это психологическая драма с элементами детектива, которая несет в себе неразрешимые вопросы морали, личного выбора и нравственной ответственности человека за свои поступки. Но сначала она совсем не выглядит таковой. 

Время действия – 1980-е годы. К знаменитому дирижеру Миллеру в кабинет после неудавшегося выступления несколько раз врывается преданный поклонник Динкель. С каждым появлением навязчивого фаната Миллер раздражается все больше. В конце концов, он просит оставить его в покое.

Но не тут-то было. Динкель уже обманул жену, секретаря и охрану дирижера, представившись его другом, и попросил не ждать Миллера домой в ближайшее время, оборвал телефонный провод. В здании они остаются вдвоем. Поклонник закрывает дверь кабинета на замок, и встреча «друзей детства» превращается для Миллера в кошмар наяву.

Напряжение в комнате нарастает, постепенно становясь практически осязаемым. Оно волнообразное – вслед за эмоциональным накалом следует недолгий спад. Это дает зрителю ощущение краткой передышки и возможность немного расслабиться перед следующей сценой. А их много: Динкер кажется сумасшедшим, требует оценить его музыкальный талант, угрожает Миллеру пистолетом. Все, кажется, беспричинно. Дирижер теряется в догадках, чем заслужил такое обращение. Пока не находит спрятанную Динкером фотографию.

На черно-белом снимке солдат нацистской армии и мертвый пленник лагеря в тюремной робе. Это – ключ к «фанатизму» Динкера и давно скрытой правде о настоящей жизни дирижера. Путем запугиваний лже-поклонник заставляет Миллера признаться в том, что во время Второй мировой войны он служил на стороне Германии. В том числе – в лагерях, где и убил пленного отца Динкера, когда тот играл на скрипке Моцарта. Причина – фальшивая нота.


В знак мести Динкер принуждает Миллера сыграть ту же мелодию. Тоже на холоде и под дулом пистолета, когда цена одной ошибки может оказаться смертельной. Дирижер волнуется и сбивается, но Динкер щадит его. И делает это еще раз, когда Миллер, доведенный до попытки самоубийства страхом перед обнародованием правды, выясняет, что пистолет не заряжен, а Динкер никому ничего не расскажет. Хотя на поиск истины ушло около сорока лет! Для Миллера это внушительный срок, полный боли, ради неблагодарного финала. Для торжествующего Динкера – месть и милосердие одновременно.

В спектакле мало действий, практически полностью он состоит из долгого и тяжелого разговора. Но благодаря актерской игре это незаметно. Владимир Мищанчук и Сергей Лапаницын проживают роли на сцене так, что, кажется, не спектакль смотришь, а подглядываешь. На кульминационных моментах – раскаяние, боль воспоминаний о несправедливо убитом отце, страх умереть или быть уличенным в ужасающем вранье – глаза актеров слезятся. Зрительские – тоже. В комментариях к трансляции спектакля восхищаются игрой, аплодируют и называют исполнивших роли лучшими актерами. 

Таким философским и заставляющим задуматься спектаклем завершилась театральная неделя с «СБ». В рамках онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid с 7 по 11 апреля мы проводили стримы белорусских спектаклей, чтобы вы могли насладиться игрой любимых актеров, не выходя из дома.

Проект поддержала социальная сеть «Одноклассники». Беларусь – крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики – около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси – женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25-45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Фотофакт. Память узников концлагерей почтили в Витебске
Хоккеист «Эдмонтона» умер в возрасте 25 лет
«Столько боли – и такой неблагодарный финал». Спектакль «Фальшивая нота» на театральной неделе с «СБ»
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в июле
В Беларуси выполнено 5,8 тысячи заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
«Городея» неожиданно обыграла минское «Динамо» в очередном матче ЧБ по футболу
Сорок третий день Великого поста. Блюдо дня
В Беларуси подготовлено более 7000 коек для пациентов с COVID-19
В Волковысском районе на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковушка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора лечиться
РЦОР-БГУ потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу
Фоторепортаж. Католики Ивенца освятили пасхальную еду в Великую субботу
БРПО приглашает школьников принять участие в онлайн-проекте "Проводи время по-пионерски!"
Стрим-спектакль "Фальшивая нота" в Театр-студии киноактера #БеларусьБЕЗcovid
Караник: под наблюдением врачей на дому находятся более 3500 контактов первого уровня
Завтра православные верующие отпразднуют Вербное Воскресенье
Министерство экономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии
Караник: около 100 человек находятся на изоляции в Островце
Госстандарт: маски для ношения на лице не подлежат подтверждению соответствия
Освещение верб и пасхальных снедей будет совершаться в православных храмах исключительно под открытым небом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За умного не сойдешь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ