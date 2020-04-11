«Столько боли – и такой неблагодарный финал». Спектакль «Фальшивая нота» на театральной неделе с «СБ»

«Фальшивая нота» – это психологическая драма с элементами детектива, которая несет в себе неразрешимые вопросы морали, личного выбора и нравственной ответственности человека за свои поступки. Но сначала она совсем не выглядит таковой.Время действия – 1980-е годы. К знаменитому дирижеру Миллеру в кабинет после неудавшегося выступления несколько раз врывается преданный поклонник Динкель. С каждым появлением навязчивого фаната Миллер раздражается все больше. В конце концов, он просит оставить его в покое.Но не тут-то было. Динкель уже обманул жену, секретаря и охрану дирижера, представившись его другом, и попросил не ждать Миллера домой в ближайшее время, оборвал телефонный провод. В здании они остаются вдвоем. Поклонник закрывает дверь кабинета на замок, и встреча «друзей детства» превращается для Миллера в кошмар наяву.Напряжение в комнате нарастает, постепенно становясь практически осязаемым. Оно волнообразное – вслед за эмоциональным накалом следует недолгий спад. Это дает зрителю ощущение краткой передышки и возможность немного расслабиться перед следующей сценой. А их много: Динкер кажется сумасшедшим, требует оценить его музыкальный талант, угрожает Миллеру пистолетом. Все, кажется, беспричинно. Дирижер теряется в догадках, чем заслужил такое обращение. Пока не находит спрятанную Динкером фотографию.На черно-белом снимке солдат нацистской армии и мертвый пленник лагеря в тюремной робе. Это – ключ к «фанатизму» Динкера и давно скрытой правде о настоящей жизни дирижера. Путем запугиваний лже-поклонник заставляет Миллера признаться в том, что во время Второй мировой войны он служил на стороне Германии. В том числе – в лагерях, где и убил пленного отца Динкера, когда тот играл на скрипке Моцарта. Причина – фальшивая нота.В знак мести Динкер принуждает Миллера сыграть ту же мелодию. Тоже на холоде и под дулом пистолета, когда цена одной ошибки может оказаться смертельной. Дирижер волнуется и сбивается, но Динкер щадит его. И делает это еще раз, когда Миллер, доведенный до попытки самоубийства страхом перед обнародованием правды, выясняет, что пистолет не заряжен, а Динкер никому ничего не расскажет. Хотя на поиск истины ушло около сорока лет! Для Миллера это внушительный срок, полный боли, ради неблагодарного финала. Для торжествующего Динкера – месть и милосердие одновременно.В спектакле мало действий, практически полностью он состоит из долгого и тяжелого разговора. Но благодаря актерской игре это незаметно. Владимир Мищанчук и Сергей Лапаницын проживают роли на сцене так, что, кажется, не спектакль смотришь, а подглядываешь. На кульминационных моментах – раскаяние, боль воспоминаний о несправедливо убитом отце, страх умереть или быть уличенным в ужасающем вранье – глаза актеров слезятся. Зрительские – тоже. В комментариях к трансляции спектакля восхищаются игрой, аплодируют и называют исполнивших роли лучшими актерами.Таким философским и заставляющим задуматься спектаклем завершилась театральная неделя с «СБ». В рамках онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid с 7 по 11 апреля мы проводили стримы белорусских спектаклей, чтобы вы могли насладиться игрой любимых актеров, не выходя из дома.Проект поддержала социальная сеть «Одноклассники». Беларусь – крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики – около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси – женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25-45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.