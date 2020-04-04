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Столичный регистрационный отдел ГАИ на Серова временно приостанавливает работу

Столичный межрайонный регистрационный отдел ГАИ, расположенный по адресу улица Серова,1 (ОАО «Автоваз»), с 4 апреля по техническим причинам временно приостанавливает свою работу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Фото носит иллюстративный характер

Там отметили, что выдача документов автовладельцам, которые ранее обращались в подразделение, по-прежнему будет осуществляться.

Регистрационные действия с автотранспортом можно осуществить в межрайонных регистрационных пунктах на Тимирязева, 114 (ТЦ «Ждановичи») и в ТЦ АвтоМолл «Кольцо».

Юридические лица, как и ранее, должны обращаться в подразделение ГАИ на проспекте Дзержинского, 3.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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