Столичный общественный транспорт в 2020 году перевез почти 630 млн человек

Услугами пассажирского транспорта Минска в прошлом году воспользовались 629,2 млн человек, или 77,8% по сравнению с показателями 2019-го.
Такая информация размещена на сайте Главного статистического управления Минска.
Пассажирооборот составил 7,4836 млрд пассажиро-километров – это 61,8% от уровня 2019 года.
Что касается грузооборота, то он составил 29,2 млрд тонно-километров, или 94,8% от уровня 2019-го. В прошлом году организации и ИП перевезли 67,9 млн т грузов – это 95,4% по сравнению с 2019 годом.
Фото: БЕЛТА
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