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  2. Столичный "Киновидеопрокат" составил топ-10 лучших фильмов 2021-го

Столичный "Киновидеопрокат" составил топ-10 лучших фильмов 2021-го

В УП «Киновидеопрокат» назвали десять кинолент с самым высоким рейтингом, которые выходили на большие экраны в 2021 году. 


Так, в лидерах оказалась картина «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом, Зендеей и Бенедиктом Камбербэтчем.

Среди наиболее популярных фильмов прошлого года – кинолента «Веном 2», главные роли в которой сыграли Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс. 

Фантастическое произведение режиссера Дени Вильнёва «Дюна» может похвастаться не только захватывающим сюжетом, но и плеядой звезд первой величины: в картине сыграли Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и Хавьер Бардем.

В списке лидеров и анимационный фильм «Душа»

Продолжение приключений любителей бешеных скоростей в фильме «Форсаж 9» также нашло отклик у минских кинолюбителей. Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес и Шарлиз Терон вновь появились на больших экранах.

Эпичное возвращение агента 007 в киноленте «Не время умирать» пришлось по вкусу посетителям столичных кинотеатров. В новой серии бондианы задействованы Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду и Рэйф Файнс.

Вторая часть истории о богатырях – картина «Последний богатырь: Корень зла» – также была по достоинству оценена посетителями кинотеатров и вошла в топ-10 лент прошлого года. 

Остросюжетный фильм «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом стал одним из наиболее популярных в прошлом году.

Продолжение полюбившейся многим анимационной ленты «Босс-молокосос 2» нравится и взрослым, и детям.

Замыкает список лучших прошлогодних картин фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В картине снялись Идрис Эльба, Марго Робби и Сильвестр Сталлоне. 

Фото: pixabay.com
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