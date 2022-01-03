Столичный "Киновидеопрокат" составил топ-10 лучших фильмов 2021-го

В УП «Киновидеопрокат» назвали десять кинолент с самым высоким рейтингом, которые выходили на большие экраны в 2021 году.
Так, в лидерах оказалась картина «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом, Зендеей и Бенедиктом Камбербэтчем.
Среди наиболее популярных фильмов прошлого года – кинолента «Веном 2», главные роли в которой сыграли Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.
Фантастическое произведение режиссера Дени Вильнёва «Дюна» может похвастаться не только захватывающим сюжетом, но и плеядой звезд первой величины: в картине сыграли Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и Хавьер Бардем.
В списке лидеров и анимационный фильм «Душа».
Продолжение приключений любителей бешеных скоростей в фильме «Форсаж 9» также нашло отклик у минских кинолюбителей. Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес и Шарлиз Терон вновь появились на больших экранах.
Эпичное возвращение агента 007 в киноленте «Не время умирать» пришлось по вкусу посетителям столичных кинотеатров. В новой серии бондианы задействованы Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду и Рэйф Файнс.
Вторая часть истории о богатырях – картина «Последний богатырь: Корень зла» – также была по достоинству оценена посетителями кинотеатров и вошла в топ-10 лент прошлого года.
Остросюжетный фильм «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом стал одним из наиболее популярных в прошлом году.
Продолжение полюбившейся многим анимационной ленты «Босс-молокосос 2» нравится и взрослым, и детям.
Замыкает список лучших прошлогодних картин фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В картине снялись Идрис Эльба, Марго Робби и Сильвестр Сталлоне.
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