Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Фрунзенского и Московского РУВД Минска установили сбытчиков наркотиков, сообщает ГУВД.
Во Фрунзенском районе правоохранители задержали 40-летнего минчанина и его 31-летнего товарища. В сарае и в авто у задержанных стражи порядка обнаружили марихуану общим весом более 170 граммов. Подозреваемые рассказали, что приобрели наркотик у знакомого для личного употребления: трехлитровая банка с марихуаной обошлась им в 800 долларов США. Поставщиком оказался 52-летний мужчина. Его также задержали. Фигурант пояснил, что летом на приусадебном участке обнаружил кусты дикорастущей конопли. Найденное сорвал, высушил и стал продавать знакомым крупными партиями. В ходе обыска милиционеры обнаружили у него порядка 370 граммов запрещенного вещества. Мужчина ранее уже был судим.
В Московском районе у 28-летнего мужчины милиционеры обнаружили 13 свертков с мефедроном общим весом 26 граммов (установили, что перед задержанием он успел сделать столько же закладок). По предварительной информации, подозреваемый два месяца работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. В столицу для «работы» приехал из Бреста. В Минске проживал с 20-летней девушкой – у нее также обнаружили наркотик.
Сейчас правоохранительными органами проводится проверка с целью выявления круга иных сбытчиков и покупателей. Материалы переданы во Фрунзенский и Московский (г. Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.
Фото и видео: МВД
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Столичные правоохранители задержали наркосбытчиков
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