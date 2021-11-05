Столичные магазины объявили скидки в первые выходные ноября: адреса для выгодных покупок

5 и 6 ноября – до 50% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары (за исключением табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, сахара) на сумму от 15 руб.7 ноября – скидка до 50% более чем на 1000 товаров.6 ноября – 35% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м.7 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 руб.Для держателей карт рассрочки:6 и 7 ноября – скидка 20% + рассрочка на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м при расчете картами «Халва», «Смарт карта», «Карта покупок», «КартаFUN», «Магнит», «Черепаха».Для держателей дисконтных карт:5 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м + дополнительно до 3% от суммы чека.6 ноября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.5–7 ноября – 30% на все непродовольственные товары.5 ноября – 30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.6 ноября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.6 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 руб.