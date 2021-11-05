Столичные магазины объявили скидки в первые выходные ноября: адреса для выгодных покупок

Магазины Минска объявили скидки 5, 6 и 7 ноября. Адреса магазинов для выгодных покупок сообщает агентство "Минск-Новости".
ЦУМ «Минск»
5 и 6 ноября – до 50% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары (за исключением табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, сахара) на сумму от 15 руб.
7 ноября – скидка до 50% более чем на 1000 товаров.
ГУМ
6 ноября – 35% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м.
7 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 руб.
Для держателей карт рассрочки:
6 и 7 ноября – скидка 20% + рассрочка на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м при расчете картами «Халва», «Смарт карта», «Карта покупок», «КартаFUN», «Магнит», «Черепаха».
Для держателей дисконтных карт:
5 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м + дополнительно до 3% от суммы чека.
Универмаг «Беларусь»
6 ноября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.
«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
5–7 ноября – 30% на все непродовольственные товары.
ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)
5 ноября – 30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
6 ноября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
«Лянок» (пр. Независимости, 46)
6 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 руб.