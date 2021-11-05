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Столичные магазины объявили скидки в первые выходные ноября: адреса для выгодных покупок

Магазины Минска объявили скидки 5, 6 и 7 ноября. Адреса магазинов для выгодных покупок сообщает агентство "Минск-Новости".


ЦУМ «Минск»

5 и 6 ноября – до 50% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары (за исключением табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, сахара) на сумму от 15 руб.

7 ноября – скидка до 50% более чем на 1000 товаров.

ГУМ

6 ноября – 35% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м.

7 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 руб.

Для держателей карт рассрочки:

6 и 7 ноября – скидка 20% + рассрочка на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м при расчете картами «Халва», «Смарт карта», «Карта покупок», «КартаFUN», «Магнит», «Черепаха».

Для держателей дисконтных карт:

5 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м + дополнительно до 3% от суммы чека.

Универмаг «Беларусь»

6 ноября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.

«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)

5–7 ноября – 30% на все непродовольственные товары.

ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)

5 ноября – 30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

6 ноября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 руб. за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

«Лянок» (пр. Независимости, 46)

6 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 руб.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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