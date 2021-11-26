Столичные магазины объявили скидки 26–28 ноября: адреса мест для выгодных покупок

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26 ноября25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.27 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.ГУМ26 и 27 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.27 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.26 ноября – 35% на все непродовольственные товары.27 и 28 ноября – 30% на все непродовольственные товары.26 ноября –30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.27 ноября – 35% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.27 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.26–28 ноября – до 80% на товары и услуги в более чем 100 магазинах и торговых точках ТЦ.