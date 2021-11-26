Столичные магазины объявили скидки 26–28 ноября: адреса мест для выгодных покупок

Минские магазины предлагают покупателям скидки 26, 27 и 28 ноября. Адреса для выгодных покупок сообщают "Минск Новости".
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«ЦУМ Минск»
26 ноября – 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
27 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
ГУМ
26 и 27 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
Универмаг «Беларусь»
27 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.
«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
26 ноября – 35% на все непродовольственные товары.
27 и 28 ноября – 30% на все непродовольственные товары.
ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)
26 ноября –30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
27 ноября – 35% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
«Лянок» (пр. Независимости, 46)
27 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.
ТЦ «Столица»
26–28 ноября – до 80% на товары и услуги в более чем 100 магазинах и торговых точках ТЦ.