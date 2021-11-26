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  2. Столичные магазины объявили скидки 26–28 ноября: адреса мест для выгодных покупок

Столичные магазины объявили скидки 26–28 ноября: адреса мест для выгодных покупок

Минские магазины предлагают покупателям скидки 26, 27 и 28 ноября. Адреса для выгодных покупок сообщают "Минск Новости". 

Фото из архива

«ЦУМ Минск»

26 ноября  25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

27 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

ГУМ

26 и 27 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

Универмаг «Беларусь»

27 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.

«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)

26 ноября – 35% на все непродовольственные товары.

27 и 28 ноября – 30% на все непродовольственные товары.

ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)

26 ноября –30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

27 ноября – 35% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

«Лянок» (пр. Независимости, 46)

27 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.

ТЦ «Столица»

26–28 ноября – до 80% на товары и услуги в более чем 100 магазинах и торговых точках ТЦ. 
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