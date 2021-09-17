Столичные магазины объявили скидки 17–19 сентября: адреса для выгодных покупок

В эти выходные у жителей и гостей столицы есть шанс сделать выгодные покупки: 17–19 сентября некоторые минские магазины порадуют скидками. Об этом сообщает "Минск-Новости".
«ЦУМ Минск»:
17 сентября – до 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
18 сентября – до 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.
ГУМ:
17–19 сентября – 30% от розничной цены плюс до 3% при наличии дисконтной карты на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.
18 сентября – 25% от розничной цены плюс до 6% при наличии дисконтной карты на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
Для держателей дисконтных карт:
17–19 сентября – 33% от розничной цены на первую покупку непродовольственных товаров для вновь зарегистрировавшихся владельцев дисконтных карт.
«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19):
17–19 сентября – 28% на все непродовольственные товары.
ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8):
17 сентября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
Универмаг «Беларусь»:
18 сентября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
«Лянок» (пр. Независимости, 46):
18 сентября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.