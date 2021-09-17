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  2. Столичные магазины объявили скидки 17–19 сентября: адреса для выгодных покупок

Столичные магазины объявили скидки 17–19 сентября: адреса для выгодных покупок

В эти выходные у жителей и гостей столицы есть шанс сделать выгодные покупки: 17–19 сентября некоторые минские магазины порадуют скидками. Об этом сообщает "Минск-Новости".


«ЦУМ Минск»:

17 сентября – до 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

18 сентября – до 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.

ГУМ:

17–19 сентября – 30% от розничной цены плюс до 3% при наличии дисконтной карты на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.

18 сентября – 25% от розничной цены плюс до 6% при наличии дисконтной карты на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

Для держателей дисконтных карт:

17–19 сентября – 33% от розничной цены на первую покупку непродовольственных товаров для вновь зарегистрировавшихся владельцев дисконтных карт.

«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19):

17–19 сентября – 28% на все непродовольственные товары.

ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8):

17 сентября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

Универмаг «Беларусь»:

18 сентября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

«Лянок» (пр. Независимости, 46):

18 сентября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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