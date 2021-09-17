Столичные магазины объявили скидки 17–19 сентября: адреса для выгодных покупок

17 сентября – до 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.18 сентября – до 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.17–19 сентября – 30% от розничной цены плюс до 3% при наличии дисконтной карты на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.18 сентября – 25% от розничной цены плюс до 6% при наличии дисконтной карты на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.Для держателей дисконтных карт:17–19 сентября – 33% от розничной цены на первую покупку непродовольственных товаров для вновь зарегистрировавшихся владельцев дисконтных карт.17–19 сентября – 28% на все непродовольственные товары.17 сентября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.18 сентября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.18 сентября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.