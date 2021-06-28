Торжественное открытие отреконструированной столичной бани № 1, расположенной на ул. Хмельницкого, пройдет во вторник, 29 июня, в 11:00. Такой информацией поделилось агентство Минск-Новости.
Согласно информации УП «Городские бани» в церемонии открытия будут участвовать представители руководства администрации Советского района, ГО "Столичная торговля и услуги", предприятия "Городские бани", депутаты Мингорсовета.
Уже в 12:00 обновленная баня распахнет двери для гостей и жителей Минска.
После реконструкции помывочное заведение обрело статус банно-оздоровительного комплекса, поскольку у нее появился бассейн. Таким образом, в структуре УП "Городские бани" в настоящий момент находятся три БОК – "Лазня", "Сухарево" и "Баня № 1", банный комплекс "Сокол" (он временно не принимает посетителей с июня по сентябрь) и семь бань.
Фото: Минск-Новости.
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Столичную баню № 1 откроют 29 июня после реконструкции
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