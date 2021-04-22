Столичная санслужба: воду в трех пострадавших от аварии районах пока пить нельзя, за исключением нескольких объектов

– прокомментировал корреспонденту sb.byВ "Минскводоканале" планируют до конца сегодняшнего дня завершить промывку всех сетей и нормализовать качество воды.– сказал Григорий Гетюк.Специалист также объяснил, почему на одних объектах вода уже надлежащего качества, а на других еще нет. Это прежде всего зависит от того, в какой точке разводящей сети водоснабжения находится объект. Если он в начале, где большая магистраль, то там она скорее станет чище. Если объект расположен дальше от магистральных путей, особенно в тупиковых сетях, тогда требуется больше времени, чтобы после промывки сетей туда дошла чистая вода. Может сыграть свою роль и возраст труб: чем старше сети, тем больше на их стенках отложений железа. При перепадах давления воды взвесь смывается со стенок и попадает в наши краны.