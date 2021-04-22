Столичная санслужба: воду в трех пострадавших от аварии районах пока пить нельзя, за исключением нескольких объектов

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, где сейчас идет контроль качества воды после прорыва трубопровода, по состоянию на 17:00 зафиксированы нестандартные пробы воды в трех школах – под номерами 131, 43 и 143. Вода на этих объектах пока не соответствует нормам: превышены показатели мутности и содержания железа. Поэтому запрет пить воду в Заводском, Октябрьском и Ленинском районах Минска пока сохраняется. Исключение составляют три дошкольных учреждения Заводского района: дошкольный центр развития ребенка № 276, ясли-сад № 175 и ясли-сад № 322. Там после восстановительных работ на трубопроводе вода соответствует гигиеническим нормативам.
– Воду на остальных объектах Заводского, Октябрьского и Ленинского районов употреблять для питья не следует, она пригодна только для мытья посуды, принятия душа и других хозяйственно-бытовых нужд, – прокомментировал корреспонденту sb.by заместитель главврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк.
В "Минскводоканале" планируют до конца сегодняшнего дня завершить промывку всех сетей и нормализовать качество воды.
– К нам в лабораторию уже поступили на анализ 84 пробы – из детских дошкольных учреждений, школ, магистральных водоводов, районных повысительных насосных станций, – сказал Григорий Гетюк. – И процесс взятия проб еще не завершен. Лаборатория работает, пока мы не выйдем на стандартные показатели воды.
Специалист также объяснил, почему на одних объектах вода уже надлежащего качества, а на других еще нет. Это прежде всего зависит от того, в какой точке разводящей сети водоснабжения находится объект. Если он в начале, где большая магистраль, то там она скорее станет чище. Если объект расположен дальше от магистральных путей, особенно в тупиковых сетях, тогда требуется больше времени, чтобы после промывки сетей туда дошла чистая вода. Может сыграть свою роль и возраст труб: чем старше сети, тем больше на их стенках отложений железа. При перепадах давления воды взвесь смывается со стенок и попадает в наши краны.
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Столичная санслужба: воду в трех пострадавших от аварии районах пока пить нельзя, за исключением нескольких объектов
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